Après l’acte 15 : deux émissions qui résument toute la détermination des Gilets jaunes

Les actes des Gilets jaunes s’enchaînent les uns après les autres à un rythme hebdomadaire qui stupéfie (et navre) l’intelligentsia politico-médiatique. Au lendemain de l’acte 15, voici deux émissions en marge du courant mainstream qui résument bien la véritable situation.

La première émission, intitulée « Incassables ! », est l’incontournable reportage hebdomadaire de Serge Faubert (Le Média) sur les « actes » à répétition du mouvement GJ. Ici, l’acte 15 du 23 février à Paris.

« C’est à qui se fatiguera le premier, une guerre d’usure entre le pouvoir et les Gilets jaunes. Et à ce petit jeu, semaine après semaine, les manifestants marquent des points » (Serge Faubert).

« En fait, c’est un printemps qui a commencé en hiver. On va le cultiver, ce printemps, et on va le faire tomber, ce président, on va le faire tomber, ce président ! » (une Gilet jaune).